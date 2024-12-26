onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Başına Gelmeyen Kalmamış: Tek Başına Dünyayı Gezen Bir Kadın Ülkeleri Güvenli Olup Olmamalarına Göre Puanladı

Başına Gelmeyen Kalmamış: Tek Başına Dünyayı Gezen Bir Kadın Ülkeleri Güvenli Olup Olmamalarına Göre Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 19:25

İçerik Devam Ediyor

Sadece bir çanta alıp dünyayı gezmek pek çok kişinin hayali. Bu, hayatın monotonluğunu kırmak, yeni kültürlerle tanışmak, farklı lezzetler tatmak ve belki de hayatın anlamını bulmak için mükemmel bir yol olabilir. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek için gereken cesaret ve özgürlüğü bulmak her zaman kolay olmayabilir. Özelikle tek başına gezmek bazen ürkütücü olabilir. Bu hayalini gerçekleştirmeyi başaran Ayşe Kocalar, deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD63s7...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek başına dünyayı gezen Ayşe Kocalar, gezdiği ülkeleri güvenlik derecelerine göre puanladı.

Tek başına dünyayı gezen Ayşe Kocalar, gezdiği ülkeleri güvenlik derecelerine göre puanladı.

Yolculuk sırasında başına pek çok şey gelen genç gezgin, videosuyla kendisi gibi dünyayı gezenlere de fikir verdi.

Yolculuk sırasında başına pek çok şey gelen genç gezgin, videosuyla kendisi gibi dünyayı gezenlere de fikir verdi.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın