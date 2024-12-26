Başına Gelmeyen Kalmamış: Tek Başına Dünyayı Gezen Bir Kadın Ülkeleri Güvenli Olup Olmamalarına Göre Puanladı

Sadece bir çanta alıp dünyayı gezmek pek çok kişinin hayali. Bu, hayatın monotonluğunu kırmak, yeni kültürlerle tanışmak, farklı lezzetler tatmak ve belki de hayatın anlamını bulmak için mükemmel bir yol olabilir. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek için gereken cesaret ve özgürlüğü bulmak her zaman kolay olmayabilir. Özelikle tek başına gezmek bazen ürkütücü olabilir. Bu hayalini gerçekleştirmeyi başaran Ayşe Kocalar, deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.