Başına Gelmeyen Kalmamış: Tek Başına Dünyayı Gezen Bir Kadın Ülkeleri Güvenli Olup Olmamalarına Göre Puanladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD63s7...
Sadece bir çanta alıp dünyayı gezmek pek çok kişinin hayali. Bu, hayatın monotonluğunu kırmak, yeni kültürlerle tanışmak, farklı lezzetler tatmak ve belki de hayatın anlamını bulmak için mükemmel bir yol olabilir. Ancak, bu hayali gerçekleştirmek için gereken cesaret ve özgürlüğü bulmak her zaman kolay olmayabilir. Özelikle tek başına gezmek bazen ürkütücü olabilir. Bu hayalini gerçekleştirmeyi başaran Ayşe Kocalar, deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Tek başına dünyayı gezen Ayşe Kocalar, gezdiği ülkeleri güvenlik derecelerine göre puanladı.
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Yolculuk sırasında başına pek çok şey gelen genç gezgin, videosuyla kendisi gibi dünyayı gezenlere de fikir verdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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