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Orada Bile Kebapçı Var: İki Türk Gezgin Haritalarda Görülmeyen Ülke Transdinyester'i Gezdi

Orada Bile Kebapçı Var: İki Türk Gezgin Haritalarda Görülmeyen Ülke Transdinyester'i Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 16:51

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Dünya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız noktalarla dolu. Birçok farklı ülke, çeşitli kültürler ve bu kültürlerin benzersiz özellikleriyle dünya tam bir renk cümbüşü. Her biri, kendine özgü güzellikleri ve zenginlikleri ile dolu olan bu ülkeler, dünya üzerindeki çeşitliliği ve kültürel zenginliği temsil eder. Özellikle gezginler için macera dolu pek çok destinasyon var. Dünya üzerinde 'varolmayan bir ülke' de olduğunu söylesek?

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İki Türk gezgin, haritalarda görünmeyen ve hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester'e gitti.

İki Türk gezgin, haritalarda görünmeyen ve hiçbir ülkenin tanımadığı Transdinyester'e gitti.

Moldova'nın kendi toprağı saydığı, son Sovyet Cumhuriyeti olan Transdinyester'de bile kebapçı bulunması izleyenleri şaşırttı.

Moldova'nın kendi toprağı saydığı, son Sovyet Cumhuriyeti olan Transdinyester'de bile kebapçı bulunması izleyenleri şaşırttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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