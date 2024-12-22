Orada Bile Kebapçı Var: İki Türk Gezgin Haritalarda Görülmeyen Ülke Transdinyester'i Gezdi

Dünya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız noktalarla dolu. Birçok farklı ülke, çeşitli kültürler ve bu kültürlerin benzersiz özellikleriyle dünya tam bir renk cümbüşü. Her biri, kendine özgü güzellikleri ve zenginlikleri ile dolu olan bu ülkeler, dünya üzerindeki çeşitliliği ve kültürel zenginliği temsil eder. Özellikle gezginler için macera dolu pek çok destinasyon var. Dünya üzerinde 'varolmayan bir ülke' de olduğunu söylesek?