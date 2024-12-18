Yunanistan'dan Ülkemize Gelen Bir Grup Ayasofya'nın Önünde Yöresel Danslarını Sergiledi

Eşsiz bir mimari harikası olan Ayasofya, dünyanın en önemli yapılarından biri. Kendine has özellikleri ve benzersiz güzelliği ile her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu muhteşem yapı, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Gerek Bizans, gerekse Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez oldu. Ayasofya, sadece bir yapı olmanın ötesinde, tarihin ve kültürün canlı bir sembolü. Önceden sadece müze olarak ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya, 2020'den beri cami statüsünde bildiğiniz üzere.