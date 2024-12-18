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Yunanistan'dan Ülkemize Gelen Bir Grup Ayasofya'nın Önünde Yöresel Danslarını Sergiledi

Yunanistan'dan Ülkemize Gelen Bir Grup Ayasofya'nın Önünde Yöresel Danslarını Sergiledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.12.2024 - 16:51

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Eşsiz bir mimari harikası olan Ayasofya, dünyanın en önemli yapılarından biri. Kendine has özellikleri ve benzersiz güzelliği ile her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu muhteşem yapı, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Gerek Bizans, gerekse Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez oldu. Ayasofya, sadece bir yapı olmanın ötesinde, tarihin ve kültürün canlı bir sembolü. Önceden sadece müze olarak ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya, 2020'den beri cami statüsünde bildiğiniz üzere.

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Yunanistan'dan ülkemize gelen bir grup Yunan turist, Ayasofya'nın önünde yöresel danslarını sergiledi.

Yunanistan'dan ülkemize gelen bir grup Yunan turist, Ayasofya'nın önünde yöresel danslarını sergiledi.

Sosyal medyada paylaştıkları o anları kimileri art niyetli bulurken kimileri ise dans etmelerinde herhangi bir sakınca görmedi.

Sosyal medyada paylaştıkları o anları kimileri art niyetli bulurken kimileri ise dans etmelerinde herhangi bir sakınca görmedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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