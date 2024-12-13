Evi Pazar Yerine Çevirmiş: Bir Genç Türkiye'yi Ziyaret Eden Dedesinin Dönüşte Getirdiklerini Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemizdeki çakma ürünler tüm dünyanın dilinde. Sadece bunun için Türkiye'ye gelenler bile var. Ülkemizdeki çakma ürünlerin kalitesini orijinalleri ile karşılaştıran yabancı influencerlar olmuş, ürünlerin kalitesi karşısında şoke olmuşlardı. Bu da, bu kadar kaliteli ürünler üretebiliyorken kendi markamızı yaratmak yerine neden sahte ürün ürettiğimiz üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Bu çakma ürünler yine bir video ile dünyada viral oldu.