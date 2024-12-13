Evi Pazar Yerine Çevirmiş: Bir Genç Türkiye'yi Ziyaret Eden Dedesinin Dönüşte Getirdiklerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDhLiV...
Bildiğiniz üzere ülkemizdeki çakma ürünler tüm dünyanın dilinde. Sadece bunun için Türkiye'ye gelenler bile var. Ülkemizdeki çakma ürünlerin kalitesini orijinalleri ile karşılaştıran yabancı influencerlar olmuş, ürünlerin kalitesi karşısında şoke olmuşlardı. Bu da, bu kadar kaliteli ürünler üretebiliyorken kendi markamızı yaratmak yerine neden sahte ürün ürettiğimiz üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Bu çakma ürünler yine bir video ile dünyada viral oldu.
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Bir genç, dedesinin Türkiye ziyaretinden dönerken getirdiği ürünleri paylaştı.
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Birçok markanın çakmasıyla evi pazar yerine çeviren dedenin getirdikleriyle torunlar mini bir defile yaptı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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