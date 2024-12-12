Gençliğinde Kızının Oje Sürmesine İzin Vermeyen Dedenin Torununa Kendi Elleriyle Oje Sürdüğü Anlar

Dedeler ve torunlar arasında kurulan bağ, diğer aile ilişkilerinden farklı bir boyuta sahiptir. Bu özel ilişki, sevgi ve saygı çerçevesinde şekillenirken, aynı zamanda kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımına da olanak sağlar. Dedeler, hayatın zorlukları karşısında torunlarına rehberlik ederken, torunlar da dedelerine gençlik enerjisi ve neşe katarlar. Dede torun ilişkisi, baba- evlat ilişkisine de hiç benzemez. Bir çok babanın, çocuğu için yapmayacağı pek çok şeyi torunu için hiç düşünmeden yapabildiğini görürüz.