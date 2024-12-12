Gençliğinde Kızının Oje Sürmesine İzin Vermeyen Dedenin Torununa Kendi Elleriyle Oje Sürdüğü Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDRXgo...
Dedeler ve torunlar arasında kurulan bağ, diğer aile ilişkilerinden farklı bir boyuta sahiptir. Bu özel ilişki, sevgi ve saygı çerçevesinde şekillenirken, aynı zamanda kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımına da olanak sağlar. Dedeler, hayatın zorlukları karşısında torunlarına rehberlik ederken, torunlar da dedelerine gençlik enerjisi ve neşe katarlar. Dede torun ilişkisi, baba- evlat ilişkisine de hiç benzemez. Bir çok babanın, çocuğu için yapmayacağı pek çok şeyi torunu için hiç düşünmeden yapabildiğini görürüz.
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Bir kadın, kendisinin oje sürmesine izin vermeyen babasının torununa kendi elleriyle oje sürdüğü anları paylaştı.
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"Babamın yaşattığı travmaları torununda nasıl aştığını izliyorum" notuyla paylaştığı video, izleyenleri de duygulandırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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