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Bir Lunaparkta Küçük Kızın Hediye Kazanmak İçin Balonlara Attığı Dart Oku Görevlinin Alnına Saplandı

Bir Lunaparkta Küçük Kızın Hediye Kazanmak İçin Balonlara Attığı Dart Oku Görevlinin Alnına Saplandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 22:29

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Lunaparklar, çocuklar için heyecan dolu bir dünya. Renkli ve eğlenceli atmosferiyle, onları büyülü bir dünyaya davet ediyor. Ancak, bu büyülü dünya bazen beklenmedik tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Çünkü lunaparklarda kullanılan oyuncaklar ve ekipmanlar, hem çocukların hem ziyaretçilerin hem de orada çalışanların güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu nedenle, lunaparklarda geçirilen zamanın keyifli ve güvenli olması için dikkatli olmakta fayda var.

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Bir lunaparkta çocuğun hediye kazanmak için balonlara attığı Dart oku görevlinin alnına saplandı.

Bir lunaparkta çocuğun hediye kazanmak için balonlara attığı Dart oku görevlinin alnına saplandı.

Görevlinin çocuğu korkutmamak için durumu çaktırmadan oyuncağını vermesi beğeni topladı.

Görevlinin çocuğu korkutmamak için durumu çaktırmadan oyuncağını vermesi beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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