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Bir Öğretmen Öğrencilere "Çanta Olmasa Okula Nasıl Gelirdin?" Sorusunu Sordu Ortaya Harika Bir Etkinlik Çıktı

Bir Öğretmen Öğrencilere "Çanta Olmasa Okula Nasıl Gelirdin?" Sorusunu Sordu Ortaya Harika Bir Etkinlik Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 17:01

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Her yaştan çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü okulda geçiriyor. Bu sebeple çocuklara okulu sevdirmek ve keyifle okula gelmelerini sağlamak oldukça önemli. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında, çocukların ilgisini çekecek etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de 'Çantasız Gün' etkinliği. Okula çantayla gelmenin yasak olduğu bu etkinlikte çocuklar çantaya ilginç alternatifler buluyor. Ortaya da güldüren görüntüler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCy7uo...
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Ülkemizde bir anaokulunda da bu etkinlik düzenlendi.

Ülkemizde bir anaokulunda da bu etkinlik düzenlendi.

Çocukların çanta yerine buldukları alternatif çözümler sevimliliklerine sevimlilik kattı.

Çocukların çanta yerine buldukları alternatif çözümler sevimliliklerine sevimlilik kattı.

İşte o etkinlik;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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