Bir Öğretmen Öğrencilere "Çanta Olmasa Okula Nasıl Gelirdin?" Sorusunu Sordu Ortaya Harika Bir Etkinlik Çıktı

Her yaştan çocuklar, günlerinin büyük bir bölümünü okulda geçiriyor. Bu sebeple çocuklara okulu sevdirmek ve keyifle okula gelmelerini sağlamak oldukça önemli. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında, çocukların ilgisini çekecek etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de 'Çantasız Gün' etkinliği. Okula çantayla gelmenin yasak olduğu bu etkinlikte çocuklar çantaya ilginç alternatifler buluyor. Ortaya da güldüren görüntüler çıkabiliyor.