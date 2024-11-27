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Karın Tadını Yine En Çok Minikler Çıkarttı: Yağan Karla Eğlenen Kedinin O Anları İçinizi Isıtacak

Karın Tadını Yine En Çok Minikler Çıkarttı: Yağan Karla Eğlenen Kedinin O Anları İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.11.2024 - 22:43

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Dünya üzerindeki en tatlı canlıların kediler olduğu konusunda pek çok kişi hemfikir. Bu minik dostlarımız, sevimlilikleri ve bağımsız karakterleriyle herkesin kalbini kazanmayı başarıyor. İster evde, ister sokakta karşılaşılan her bir kedi, sevimlilikleriyle insanları büyüler. Kediler, sadece sevimli olmalarıyla değil, aynı zamanda zekaları ve meraklarıyla da hayranlık uyandırır. Özellikle beklenmedik hareketleri ve kendilerine has eğlence anlayışları bizi her zaman şaşırtır.

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Yağan kar taneleriyle eğlenen bir kedinin sevimli görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Yağan kar taneleriyle eğlenen bir kedinin sevimli görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Kendi kendine dakikalarca eğlenen kedinin o anları, şu soğuk kış günlerde izleyenlerin içini ısıttı.

Kendi kendine dakikalarca eğlenen kedinin o anları, şu soğuk kış günlerde izleyenlerin içini ısıttı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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