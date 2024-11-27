Bir Kadın Akım Videosu Çekmek İsterken Kafeyi Batırınca Her Yeri Temizlemek Zorunda Kaldı

Sosyal medyada her dönem yeni bir video akımıyla karşılaşıyoruz. Bir çoğu için 'daha saçması gelmez artık' desek de her seferinde çıta biraz daha yükseliyor. Son dönemin meşhur akımı da 'elle tatlı ezme' akımı. Bir kişi kafede yediği tatlının fotoğrafını çekerken, karşısındaki kişi onun tatlısını bozuyor. Tatlısı bozulan kişi de intikam almak için karşısındaki kişinin tatlısını eliyle eziyor. Elbette her akım gibi bu akım da kullanıcıların başına iş açtı.
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Bir kadın gittiği bir kafede eşiyle birlikte videoyu çekerken, tatlı beklediğinden çok daha fazla dağıldı.
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Neredeyse tüm kafe sarıya boyanında kadın hem duvarları hem yerleri kendi elleriyle temizlemek zorunda kaldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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