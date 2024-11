Bir Kadın Akım Videosu Çekmek İsterken Kafeyi Batırınca Her Yeri Temizlemek Zorunda Kaldı

Sosyal medyada her dönem yeni bir video akımıyla karşılaşıyoruz. Bir çoğu için 'daha saçması gelmez artık' desek de her seferinde çıta biraz daha yükseliyor. Son dönemin meşhur akımı da 'elle tatlı ezme' akımı. Bir kişi kafede yediği tatlının fotoğrafını çekerken, karşısındaki kişi onun tatlısını bozuyor. Tatlısı bozulan kişi de intikam almak için karşısındaki kişinin tatlısını eliyle eziyor. Elbette her akım gibi bu akım da kullanıcıların başına iş açtı.