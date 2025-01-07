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Gaziantep’te 35 Yıl Sonra Emekli Olan Hizmetli, Görev Yaptığı Okulda Alkışlarla Uğurlandı

Gaziantep’te 35 Yıl Sonra Emekli Olan Hizmetli, Görev Yaptığı Okulda Alkışlarla Uğurlandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 14:07

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 62 yaşındaki emekli hizmetli Celal Kömür, görev yaptığı okulda sürpriz bir veda etkinliğiyle onurlandırıldı. 35 yıldan bu yana İslahiye Pınarbaşı İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Kömür için okulda anlamlı bir tören düzenlendi. Okul Müdürü Mehmet Aydın, öğretmenler ve öğrenciler, Kömür'ün emekliliği dolayısıyla sürpriz bir veda programı hazırlayarak duygusal anlar yaşattılar. (AA)

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Okulun koridorlarında ve merdivenlerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Kömür, "Celal abi" sloganlarıyla uğurlandı.

Okulun koridorlarında ve merdivenlerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Kömür, "Celal abi" sloganlarıyla uğurlandı.

Okul Müdürü Aydın, Kömür'e hizmetlerinden dolayı çiçek ve plaket takdim etti. Bu anlamlı veda, okul camiası için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.

Okul Müdürü Aydın, Kömür'e hizmetlerinden dolayı çiçek ve plaket takdim etti. Bu anlamlı veda, okul camiası için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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