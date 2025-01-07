Sokak Röportajı Yapılmak İstenen Vatandaş, 'Bizi İçeri Alır' Diyerek Konuşmak İstemedi

Türkiye’de daha önce sokak röportajlarında söyledikleri nedeniyle tutuklanan vatandaşlar, geniş bir yankı uyandırmıştı. Özellikle Dilruba Kayserilioğlu, sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklanarak uzun süre gündemde kalmış ve bu durum vatandaşlarda korkuya neden olmuştu. Ağaçkakan TV'nin sokak röportajında ise bir vatandaş, 'Ne olursa mutlu olursunuz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.
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"Yo, yo, yo. Bizi içeri alır babam. Durağa yetişmeden beni alırlar." diyerek yanıt veren vatandaş, mikrofon tutan muhabirden hızla uzaklaştı.
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Sosyal medyada hızla yayılan bu video, vatandaşların tedirginliğini ortaya koydu.
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