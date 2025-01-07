Erzurumlu Vatandaş Dondurucu Soğuklara İsyan Etti: "Nasıl Yaşıyoruz Burada Ya?"

Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum’da, kış mevsiminin dondurucu etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Karasal iklimin sert yüzünü gösterdiği şehirde sıcaklıklar -30°C’ye kadar düşerken, yaşam koşulları da oldukça zorlu bir hal alıyor.Bu duruma isyan eden TikTok kullanıcısı @arifarifogullari, yaptığı video paylaşımıyla Erzurum’un soğuğunu adeta tüm Türkiye’ye hissettirdi.