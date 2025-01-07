Erzurumlu Vatandaş Dondurucu Soğuklara İsyan Etti: "Nasıl Yaşıyoruz Burada Ya?"

Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum’da, kış mevsiminin dondurucu etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Karasal iklimin sert yüzünü gösterdiği şehirde sıcaklıklar -30°C’ye kadar düşerken, yaşam koşulları da oldukça zorlu bir hal alıyor.Bu duruma isyan eden TikTok kullanıcısı @arifarifogullari, yaptığı video paylaşımıyla Erzurum’un soğuğunu adeta tüm Türkiye’ye hissettirdi.
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“Allah herkesin yardımcısı olsun. Soğuk bile kendinden üşüyor. Nasıl yaşıyoruz burada ya?” diyerek soğuğa sitem eden vatandaş, Erzurum'daki dondurucu hava koşullarını gözler önüne serdi.
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Paylaşım yapan vatandaşın kirpiklerine kadar donan karlar ise Erzurum’un ne kadar soğuk olduğunu özetler nitelikteydi.
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