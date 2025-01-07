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Erzurumlu Vatandaş Dondurucu Soğuklara İsyan Etti: "Nasıl Yaşıyoruz Burada Ya?"

Erzurumlu Vatandaş Dondurucu Soğuklara İsyan Etti: "Nasıl Yaşıyoruz Burada Ya?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 10:12

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Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum’da, kış mevsiminin dondurucu etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Karasal iklimin sert yüzünü gösterdiği şehirde sıcaklıklar -30°C’ye kadar düşerken, yaşam koşulları da oldukça zorlu bir hal alıyor.Bu duruma isyan eden TikTok kullanıcısı @arifarifogullari, yaptığı video paylaşımıyla Erzurum’un soğuğunu adeta tüm Türkiye’ye hissettirdi.

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“Allah herkesin yardımcısı olsun. Soğuk bile kendinden üşüyor. Nasıl yaşıyoruz burada ya?” diyerek soğuğa sitem eden vatandaş, Erzurum'daki dondurucu hava koşullarını gözler önüne serdi.

“Allah herkesin yardımcısı olsun. Soğuk bile kendinden üşüyor. Nasıl yaşıyoruz burada ya?” diyerek soğuğa sitem eden vatandaş, Erzurum'daki dondurucu hava koşullarını gözler önüne serdi.

Paylaşım yapan vatandaşın kirpiklerine kadar donan karlar ise Erzurum’un ne kadar soğuk olduğunu özetler nitelikteydi.

Paylaşım yapan vatandaşın kirpiklerine kadar donan karlar ise Erzurum’un ne kadar soğuk olduğunu özetler nitelikteydi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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