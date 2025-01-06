Yaşam Koçu Ece İşlekel, İlişkilerin Sağlıklı Olması İçin Tensel Temasın Çok Önemli Olduğunu Söyledi

İkili ilişkiler, her bireyin farklı beklenti ve dinamiklere sahip olduğu karmaşık bağlar olsa da, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarını oluşturacak bazı faktörler vardır. Yaşam koçu Ece İşlekel, uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin temelinde cinsel yakınlık ve tensel temasın büyük bir rol oynadığını belirterek, “Bir ilişkinin %70’i cinselliktir. Sevdiğin kişiyle tensel temasın yoksa, bir problem vardır” dedi.
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İşlekel, her ilişkinin dinamiğinin farklı olduğunu vurgulasa da, cinsel yakınlık ve bağlanmanın temelini oluşturan temasın eksik olmasının ilişkinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.
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“İlişkinin dinamiği kişiye göre değişir, ancak eğer bu bağlanma unsurları yoksa, ilişkinin arkadaşlıktan farkı kalmaz” diyen İşlekel, sevgililer arasındaki fiziksel yakınlığın duygusal bağları kuvvetlendirdiğine dikkat çekti.
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