Damadın Arkadaşlarıdan Gelen "Son Pişmanlık Neye Yarar" Şakası Gelini Pek Güldürmedi

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler için düğünler, unutulmaz anıların yaşandığı en özel günlerden biridir. Ancak romantikliğin yanında eğlencenin de yer aldığı bazı nikah törenleri, beklenmedik olaylarla sosyal medyada gündem olabiliyor. Damadın arkadaşlarından gelen beklenmedik sürpriz de o anlardan biri oldu. @iremnuraktepe isimli sosyal medya kullanıcısı, nikah töreninde yaşanan bir şaka yüzünden sinir krizine girdiği anları paylaştı.