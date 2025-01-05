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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Genç Eş Tercihi Ömrü Uzatıyor Olabilir mi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Genç Eş Tercihi Ömrü Uzatıyor Olabilir mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 22:24

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Uzun yaşamın formülü yıllardır birçok kişi tarafından tartışılıyor ve her uzman farklı bir bakış açısı sunuyor. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ise bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özkara, çiftler üzerinde 1990 yılından bu yana yapılan araştırmalara dayanarak erkeklerin kendilerinden 7 yaş genç kadınlarla evlenmelerinin ömürlerini uzattığını söyledi. kadınlar için ise durum tam tersiydi. Gelin uzun yaşamın sırrı neymiş, beraber bakalım!

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"Erkekler kendilerinden 7 yaş genç kadınlarla evlenirse ömrü uzuyor. Ancak kadınlar kendilerinden genç erkeklerle evlenirse ömürleri kısalıyor." diyen Özkara, uzun yaşamın sırrının eş tercihlerinde olduğunu belirtti.

"Erkekler kendilerinden 7 yaş genç kadınlarla evlenirse ömrü uzuyor. Ancak kadınlar kendilerinden genç erkeklerle evlenirse ömürleri kısalıyor." diyen Özkara, uzun yaşamın sırrının eş tercihlerinde olduğunu belirtti.

Özkara, uzun yaşamın sadece fiziksel sağlıkla değil, sosyal ve duygusal bağlarla da ilişkili olduğunu vurguladı.

Özkara, uzun yaşamın sadece fiziksel sağlıkla değil, sosyal ve duygusal bağlarla da ilişkili olduğunu vurguladı.

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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