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Tespitin Böylesi! Kediler Ülkelere Göre Miyavlasalardı Nasıl Miyavlarlardı?

Tespitin Böylesi! Kediler Ülkelere Göre Miyavlasalardı Nasıl Miyavlarlardı?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 18:00

İçerik Devam Ediyor

Kedilerin karakteristik özellikleri ve zekalarıyla ünlü olduğunu biliyoruz, ancak onları ülkelerin karakterlerine göre miyavlatmak kimin aklına gelirdi? İçerik üreticisi @sukrukaramann, bu yaratıcı fikri hayata geçirerek izleyenleri gülümsetti. Ülkelerin insanlarına özgü davranışları kedi miyavlamalarıyla özdeşleştirdi. Binlerce beğeni ve yorum toplayan video, izleyenlerden tam not almayı başardı. Gelin videoya birlikte bakalım!

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Japonya’dan Amerika’ya, Türkiye’den İtalya’ya farklı ülkelerin insanlarına özgü davranışları kedi miyavlamalarıyla özdeşleştiren Karaman, 10’da 10 tespitlerle dolu eğlenceli bir video hazırladı.

Japonya’dan Amerika’ya, Türkiye’den İtalya’ya farklı ülkelerin insanlarına özgü davranışları kedi miyavlamalarıyla özdeşleştiren Karaman, 10’da 10 tespitlerle dolu eğlenceli bir video hazırladı.

Hem güldüren hem de “Tespitlerin böylesi!” dedirten bu yaratıcı içerik, sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Hem güldüren hem de “Tespitlerin böylesi!” dedirten bu yaratıcı içerik, sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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