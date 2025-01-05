Doğum Günü İçin Annesine Ufak Bir Sürpriz Hazırlayan Genç İzleyenleri Duygulandırdı

Doğum günü kutlamaları gençler arasında yaygın bir gelenekken, bazı anne babalar hayatlarında hiç böyle bir an yaşamamış olabiliyor. Kayseri’de bir genç, annesine unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Annesini kafeye götüren genç, ona küçük ama anlamlı bir kutlama hazırladı. Sürpriz anları kameraya alınırken annenin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bu özel an, izleyenlerin de duygulanmasına neden oldu.