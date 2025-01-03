Hayatta Her Deneyimin Bir Güzelliği Olduğunu Savunan Kadın, Pozitif Bakış Açısıyla Beğeni Topladı

Sosyal medyada hayata dair samimi paylaşımlarıyla tanınan @gamzealpar isimli bir kullanıcı, hayata ve deneyimlere yönelik bakış açısıyla gündeme geldi. Kendi yaşam tecrübelerinden yola çıkarak yaptığı açıklamalar, birçok kişi tarafından beğeni topladı.
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@gamzealpar, paylaşımında 7 yıl boyunca vegan olarak yaşadığını, bu sürecin kendisi için çok özel ve güzel olduğunu ifade etti.
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Ancak üç yıl önce veganlığı bıraktığını belirten sosyal medya kullanıcısı, “7 sene vegandım, çok güzeldi. Şimdi 3 senedir ne bulsam yiyorum, bu 3 sene de çok güzel geçti. Her şeyde bir güzellik var. Tek bir doğru yok.” diyerek hayata dair esnek ve pozitif bir yaklaşım sergiledi.
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Farklı bir bakış açısı kazandırdı bu video bana. Bu şekilde yaşarsam hiçbir derdim kalmaz gibi