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Hayatta Her Deneyimin Bir Güzelliği Olduğunu Savunan Kadın, Pozitif Bakış Açısıyla Beğeni Topladı

Hayatta Her Deneyimin Bir Güzelliği Olduğunu Savunan Kadın, Pozitif Bakış Açısıyla Beğeni Topladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 14:15

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Sosyal medyada hayata dair samimi paylaşımlarıyla tanınan @gamzealpar isimli bir kullanıcı, hayata ve deneyimlere yönelik bakış açısıyla gündeme geldi. Kendi yaşam tecrübelerinden yola çıkarak yaptığı açıklamalar, birçok kişi tarafından beğeni topladı.

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@gamzealpar, paylaşımında 7 yıl boyunca vegan olarak yaşadığını, bu sürecin kendisi için çok özel ve güzel olduğunu ifade etti.

@gamzealpar, paylaşımında 7 yıl boyunca vegan olarak yaşadığını, bu sürecin kendisi için çok özel ve güzel olduğunu ifade etti.

Ancak üç yıl önce veganlığı bıraktığını belirten sosyal medya kullanıcısı, “7 sene vegandım, çok güzeldi. Şimdi 3 senedir ne bulsam yiyorum, bu 3 sene de çok güzel geçti. Her şeyde bir güzellik var. Tek bir doğru yok.” diyerek hayata dair esnek ve pozitif bir yaklaşım sergiledi.

Ancak üç yıl önce veganlığı bıraktığını belirten sosyal medya kullanıcısı, “7 sene vegandım, çok güzeldi. Şimdi 3 senedir ne bulsam yiyorum, bu 3 sene de çok güzel geçti. Her şeyde bir güzellik var. Tek bir doğru yok.” diyerek hayata dair esnek ve pozitif bir yaklaşım sergiledi.

Sizce de hayatta her deneyim kendine özgü bir güzellik taşır mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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Farklı bir bakış açısı kazandırdı bu video bana. Bu şekilde yaşarsam hiçbir derdim kalmaz gibi