Mutlu Bir İlişki İçin Kadının Erkekten Büyük Olması Gerektiğini Savunan Genç Kız

Geleneksel ilişki dinamiklerinde kadınların kendilerinden daha büyük erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiği düşünülürken, son dönemde bu algıyı değiştiren ilişkiler dikkat çekiyor. Sosyal medyada bir genç kızın yaptığı paylaşım da bu konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.