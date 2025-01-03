Mutlu Bir İlişki İçin Kadının Erkekten Büyük Olması Gerektiğini Savunan Genç Kız

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Genç kız, erkeğin kadından daha küçük olduğu ilişkilerin daha mutlu olduğunu savunarak hemcinslerine, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmalarını tavsiye etti.
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Bu görüşünü ünlü çiftlerden örneklerle de destekledi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Gupse Özay ve Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftleri, erkeğin daha küçük olduğu ancak uzun yıllardır mutlu bir ilişki yürüten örnekler arasında yer aldı.
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