onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mutlu Bir İlişki İçin Kadının Erkekten Büyük Olması Gerektiğini Savunan Genç Kız

Mutlu Bir İlişki İçin Kadının Erkekten Büyük Olması Gerektiğini Savunan Genç Kız

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 11:38

İçerik Devam Ediyor

Geleneksel ilişki dinamiklerinde kadınların kendilerinden daha büyük erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiği düşünülürken, son dönemde bu algıyı değiştiren ilişkiler dikkat çekiyor. Sosyal medyada bir genç kızın yaptığı paylaşım da bu konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kız, erkeğin kadından daha küçük olduğu ilişkilerin daha mutlu olduğunu savunarak hemcinslerine, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmalarını tavsiye etti.

Genç kız, erkeğin kadından daha küçük olduğu ilişkilerin daha mutlu olduğunu savunarak hemcinslerine, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmalarını tavsiye etti.

Bu görüşünü ünlü çiftlerden örneklerle de destekledi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Gupse Özay ve Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftleri, erkeğin daha küçük olduğu ancak uzun yıllardır mutlu bir ilişki yürüten örnekler arasında yer aldı.

Bu görüşünü ünlü çiftlerden örneklerle de destekledi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Gupse Özay ve Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftleri, erkeğin daha küçük olduğu ancak uzun yıllardır mutlu bir ilişki yürüten örnekler arasında yer aldı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın