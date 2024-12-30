İstanbul’da Kediseverler İçin Harika Durak! Ücretsiz Girişli Kedi Müzesi

İstanbul’da kediseverler için adeta bir cennet olan ve girişlerin tamamen ücretsiz olduğu bir kedi müzesi olduğunu biliyor muydunuz? @alikesifte isimli TikTok kullanıcısının dikkat çektiği bu özel müze, hem kedilere olan sevgiyi artırmayı amaçlıyor hem de ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor.