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İstanbul’da Kediseverler İçin Harika Durak! Ücretsiz Girişli Kedi Müzesi

İstanbul’da Kediseverler İçin Harika Durak! Ücretsiz Girişli Kedi Müzesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 21:42

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İstanbul’da kediseverler için adeta bir cennet olan ve girişlerin tamamen ücretsiz olduğu bir kedi müzesi olduğunu biliyor muydunuz? @alikesifte isimli TikTok kullanıcısının dikkat çektiği bu özel müze, hem kedilere olan sevgiyi artırmayı amaçlıyor hem de ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor.

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İstanbul’da yer alan ve özenle tasarlanmış bu kedi müzesi, yalnızca kedilere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.

İstanbul’da yer alan ve özenle tasarlanmış bu kedi müzesi, yalnızca kedilere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.

Çeşitli dekorasyon öğeleriyle donatılmış olan bu mekanda, kedilerin yanı sıra sıcak bir çay eşliğinde keyif yapma imkanı da bulunuyor. Üstelik çay fiyatları sadece 20 TL.

Çeşitli dekorasyon öğeleriyle donatılmış olan bu mekanda, kedilerin yanı sıra sıcak bir çay eşliğinde keyif yapma imkanı da bulunuyor. Üstelik çay fiyatları sadece 20 TL.

O müze👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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