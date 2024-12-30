İstanbul’da Kediseverler İçin Harika Durak! Ücretsiz Girişli Kedi Müzesi

İstanbul’da kediseverler için adeta bir cennet olan ve girişlerin tamamen ücretsiz olduğu bir kedi müzesi olduğunu biliyor muydunuz? @alikesifte isimli TikTok kullanıcısının dikkat çektiği bu özel müze, hem kedilere olan sevgiyi artırmayı amaçlıyor hem de ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor.
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İstanbul’da yer alan ve özenle tasarlanmış bu kedi müzesi, yalnızca kedilere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.
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Çeşitli dekorasyon öğeleriyle donatılmış olan bu mekanda, kedilerin yanı sıra sıcak bir çay eşliğinde keyif yapma imkanı da bulunuyor. Üstelik çay fiyatları sadece 20 TL.
O müze👇📹
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