Kahvaltıya Müzik Keyfi: İstanbul’da Bir Mekan ‘Sabah Konserleri’ Etkinliği Başlattı

Kafeler, yenilikçi konseptleriyle fark yaratmaya devam ederken, İstanbul’da bir mekan “sabah konserleri” etkinliğiyle dikkat çekti. @atolyekafasi isimli sosyal medya hesabından duyurulan bu etkinlik, kahvaltı ve müzik keyfini bir araya getiriyor. Ancak bir şart var: Katılımcılar ekose pijama giymek zorunda!