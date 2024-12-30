Kahvaltıya Müzik Keyfi: İstanbul’da Bir Mekan ‘Sabah Konserleri’ Etkinliği Başlattı

Kafeler, yenilikçi konseptleriyle fark yaratmaya devam ederken, İstanbul’da bir mekan “sabah konserleri” etkinliğiyle dikkat çekti. @atolyekafasi isimli sosyal medya hesabından duyurulan bu etkinlik, kahvaltı ve müzik keyfini bir araya getiriyor. Ancak bir şart var: Katılımcılar ekose pijama giymek zorunda!
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Pazar sabahları erken saatlerde başlayan etkinlik, hem ruhu hem de mideyi doyurma imkanı sunuyor.
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Teoman’dan Ufuk Beydemir’e kadar birçok ünlü sanatçının sahne aldığı bu konserler, samimi konseptiyle büyük ilgi topladı.
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