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Kahvaltıya Müzik Keyfi: İstanbul’da Bir Mekan ‘Sabah Konserleri’ Etkinliği Başlattı

Kahvaltıya Müzik Keyfi: İstanbul’da Bir Mekan ‘Sabah Konserleri’ Etkinliği Başlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 17:27

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Kafeler, yenilikçi konseptleriyle fark yaratmaya devam ederken, İstanbul’da bir mekan “sabah konserleri” etkinliğiyle dikkat çekti. @atolyekafasi isimli sosyal medya hesabından duyurulan bu etkinlik, kahvaltı ve müzik keyfini bir araya getiriyor. Ancak bir şart var: Katılımcılar ekose pijama giymek zorunda!

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Pazar sabahları erken saatlerde başlayan etkinlik, hem ruhu hem de mideyi doyurma imkanı sunuyor.

Pazar sabahları erken saatlerde başlayan etkinlik, hem ruhu hem de mideyi doyurma imkanı sunuyor.

Teoman’dan Ufuk Beydemir’e kadar birçok ünlü sanatçının sahne aldığı bu konserler, samimi konseptiyle büyük ilgi topladı.

Teoman’dan Ufuk Beydemir’e kadar birçok ünlü sanatçının sahne aldığı bu konserler, samimi konseptiyle büyük ilgi topladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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