Ameliyattan Çıkınca Makyaj Yapmaya Başlayan Kadın: "Bakımlı Olmak Kadının Her Şeyidir"

Kadınların dış görünüşlerine verdikleri önem ve her koşulda bakımlarını ihmal etmemeleri, TikTok’ta paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. @ecrin.essiz isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, ameliyattan yeni çıkmış bir kadın, dinlenmek yerine makyaj yapmaya başlayarak çevresindeki gençleri şaşkına çevirdi.