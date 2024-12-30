Ameliyattan Çıkınca Makyaj Yapmaya Başlayan Kadın: "Bakımlı Olmak Kadının Her Şeyidir"

Kadınların dış görünüşlerine verdikleri önem ve her koşulda bakımlarını ihmal etmemeleri, TikTok’ta paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. @ecrin.essiz isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, ameliyattan yeni çıkmış bir kadın, dinlenmek yerine makyaj yapmaya başlayarak çevresindeki gençleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bakımlı olmak kadının her şeyidir" diyen kadın, dudaklarına ruj sürerken yanında bulunan gençlere hayata dair ders niteliğinde bir tavsiye verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gençlerin şaşkınlığı arasında geçen bu eğlenceli anlar, "40 sene sonra benim minimum aşko kuşkoluk" notuyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın