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Ameliyattan Çıkınca Makyaj Yapmaya Başlayan Kadın: "Bakımlı Olmak Kadının Her Şeyidir"

Ameliyattan Çıkınca Makyaj Yapmaya Başlayan Kadın: "Bakımlı Olmak Kadının Her Şeyidir"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 16:38

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Kadınların dış görünüşlerine verdikleri önem ve her koşulda bakımlarını ihmal etmemeleri, TikTok’ta paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. @ecrin.essiz isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, ameliyattan yeni çıkmış bir kadın, dinlenmek yerine makyaj yapmaya başlayarak çevresindeki gençleri şaşkına çevirdi.

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"Bakımlı olmak kadının her şeyidir" diyen kadın, dudaklarına ruj sürerken yanında bulunan gençlere hayata dair ders niteliğinde bir tavsiye verdi.

"Bakımlı olmak kadının her şeyidir" diyen kadın, dudaklarına ruj sürerken yanında bulunan gençlere hayata dair ders niteliğinde bir tavsiye verdi.

Gençlerin şaşkınlığı arasında geçen bu eğlenceli anlar, "40 sene sonra benim minimum aşko kuşkoluk" notuyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gençlerin şaşkınlığı arasında geçen bu eğlenceli anlar, "40 sene sonra benim minimum aşko kuşkoluk" notuyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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