Psikiyatrik İlaçları Sesinden Tanıyan Kadın Şaşkınlık Yarattı!

Sosyal medyada farklı ve ilginç akımlar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce sesinden alkol markasını tanıyanları, dokunarak kedilerini bulanları gördük. Ancak bu sefer, bir kullanıcı bu akımı bir üst seviyeye taşıdı. Video, @melissaozlems isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Videoda, bir kadının psikiyatrik ilaçları sadece seslerinden tanıması izleyenleri şaşkına uğrattı.
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Kadın, paylaşımına "Narsist Kurbanı ve Single Mom Edition" notunu ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.
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