Psikiyatrik İlaçları Sesinden Tanıyan Kadın Şaşkınlık Yarattı!

Sosyal medyada farklı ve ilginç akımlar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce sesinden alkol markasını tanıyanları, dokunarak kedilerini bulanları gördük. Ancak bu sefer, bir kullanıcı bu akımı bir üst seviyeye taşıdı. Video, @melissaozlems isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.