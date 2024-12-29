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Psikiyatrik İlaçları Sesinden Tanıyan Kadın Şaşkınlık Yarattı!

Psikiyatrik İlaçları Sesinden Tanıyan Kadın Şaşkınlık Yarattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 23:38

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Sosyal medyada farklı ve ilginç akımlar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce sesinden alkol markasını tanıyanları, dokunarak kedilerini bulanları gördük. Ancak bu sefer, bir kullanıcı bu akımı bir üst seviyeye taşıdı. Video, @melissaozlems isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Videoda, bir kadının psikiyatrik ilaçları sadece seslerinden tanıması izleyenleri şaşkına uğrattı.

Videoda, bir kadının psikiyatrik ilaçları sadece seslerinden tanıması izleyenleri şaşkına uğrattı.

Kadın, paylaşımına "Narsist Kurbanı ve Single Mom Edition" notunu ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.

Kadın, paylaşımına "Narsist Kurbanı ve Single Mom Edition" notunu ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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