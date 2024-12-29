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Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Skandal Açıklamaları Sosyal Medyada Tepki Topladı

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Skandal Açıklamaları Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 20:23

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Ünlü astrolog Nuray Sayarı, açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle seçim döneminde yaptığı tahminlerle geniş bir takipçi kitlesi edinen Sayarı, gündemde kalmayı uzun süre başarmıştı. Son olarak Ekol TV'ye konuk olan Sayarı, yaptığı açıklamalarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu kez, erkekler ve kadınlar hakkındaki söyledikleriyle büyük tepki topladı.

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Astrolog Sayarı, "Parasız erkek, gereksiz erkektir." ve "Güçlü kadınlar için para önemli." gibi ifadeler kullanarak sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Astrolog Sayarı, "Parasız erkek, gereksiz erkektir." ve "Güçlü kadınlar için para önemli." gibi ifadeler kullanarak sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Bu söylemleriyle birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirilen Sayarı, açıklamalarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın erkek ilişkileri üzerindeki etkilerine dair yorum yağmuruna tutuldu.

Bu söylemleriyle birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirilen Sayarı, açıklamalarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın erkek ilişkileri üzerindeki etkilerine dair yorum yağmuruna tutuldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Pelda

Kredi kartı muamelesi yapmak seni güçlü mü kılmış oluyor? "Gereksiz erkek" diyorsan eğer; aklına, beyefendiliğine, güzel sevmesine değil cebine bakıyorsun de... Devamını Gör

ömer

Güçlü bir kadının kimseye ihtiyacı yoktur hiç bir erkeği parası için sevmez hayatına almaz karakterine duruşuna bakar pammık nenem sen boşver bu konuları tor... Devamını Gör

H.ibrehim

Paralı erkekler bunları stepne olarak da bulundurmaz bir de bu taraftan bakmak lazım.🤪