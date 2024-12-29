Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Skandal Açıklamaları Sosyal Medyada Tepki Topladı

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle seçim döneminde yaptığı tahminlerle geniş bir takipçi kitlesi edinen Sayarı, gündemde kalmayı uzun süre başarmıştı. Son olarak Ekol TV'ye konuk olan Sayarı, yaptığı açıklamalarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu kez, erkekler ve kadınlar hakkındaki söyledikleriyle büyük tepki topladı.