Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çocuk Kıyafetlerindeki Toplumsal Cinsiyet Kalıplarını Eleştirdi

Çocuk kıyafetlerinde genellikle erkekler için mavi, kızlar için ise pembe renklerin tercih edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirdiği yönünde eleştiriler alıyor. Ayrıca erkek çocukları için aslan, dinozor gibi güçlü hayvan figürleri, kız çocukları için ise daha nazik ve tatlı figürler, toplumsal normlara uygun bir şekilde seçiliyor. Sosyal medya kullanıcısı @prema.ve.onun.anneligi bu durumu eleştirdi.