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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çocuk Kıyafetlerindeki Toplumsal Cinsiyet Kalıplarını Eleştirdi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çocuk Kıyafetlerindeki Toplumsal Cinsiyet Kalıplarını Eleştirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 19:01

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Çocuk kıyafetlerinde genellikle erkekler için mavi, kızlar için ise pembe renklerin tercih edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirdiği yönünde eleştiriler alıyor. Ayrıca erkek çocukları için aslan, dinozor gibi güçlü hayvan figürleri, kız çocukları için ise daha nazik ve tatlı figürler, toplumsal normlara uygun bir şekilde seçiliyor. Sosyal medya kullanıcısı @prema.ve.onun.anneligi bu durumu eleştirdi.

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Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Bu imgeler, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiriyor. Ama neden çocukların kendi güçlü veya nazik yanlarını keşfetmesine izin vermiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Bu imgeler, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiriyor. Ama neden çocukların kendi güçlü veya nazik yanlarını keşfetmesine izin vermiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Köpeknalığı hem erkek hem dişi olabilir" diyerek bu kalıplara karşı çıkıldığını ve bu tür sınırlayıcı normların ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Ayrıca, "Köpeknalığı hem erkek hem dişi olabilir" diyerek bu kalıplara karşı çıkıldığını ve bu tür sınırlayıcı normların ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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