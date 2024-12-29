Flaşlarla Eşlik Ettiler! Balkondan Yükselen "Bir Telefon" Şarkısı Komşuları Bir Araya Getirdi

Bazen en kötü anları bile renklendiren şey müzik olur. TikTok’ta @bugrahansezenmusicc hesabından paylaşılan bir video, bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Balkonda şarkı söyleyen bir kişinin sesi, tüm komşuları evlerinden dışarı çıkartmayı başardı. Bu sıcak ve samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.