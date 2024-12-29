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Flaşlarla Eşlik Ettiler! Balkondan Yükselen "Bir Telefon" Şarkısı Komşuları Bir Araya Getirdi

Flaşlarla Eşlik Ettiler! Balkondan Yükselen "Bir Telefon" Şarkısı Komşuları Bir Araya Getirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 16:27

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Bazen en kötü anları bile renklendiren şey müzik olur. TikTok’ta @bugrahansezenmusicc hesabından paylaşılan bir video, bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Balkonda şarkı söyleyen bir kişinin sesi, tüm komşuları evlerinden dışarı çıkartmayı başardı. Bu sıcak ve samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Hakan Altun’un unutulmaz şarkısı “Bir Telefon” eşliğinde başlayan bu mini konser, komşuların flaşlarla ritme katılmasıyla adeta bir festivale dönüştü.

Hakan Altun’un unutulmaz şarkısı “Bir Telefon” eşliğinde başlayan bu mini konser, komşuların flaşlarla ritme katılmasıyla adeta bir festivale dönüştü.

Camlardan ve balkonlardan bir araya gelen komşular, cep telefonlarından flaşlar açarak ve şarkıyı söyleyerek eğlenceli bir atmosfer oluşturdu.

Camlardan ve balkonlardan bir araya gelen komşular, cep telefonlarından flaşlar açarak ve şarkıyı söyleyerek eğlenceli bir atmosfer oluşturdu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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