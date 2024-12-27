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Daha İyi Özetlenemezdi! Asgari Ücretin 1 Dakikada Anlatıldığı Video Sosyal Medyada Viral Oldu

Daha İyi Özetlenemezdi! Asgari Ücretin 1 Dakikada Anlatıldığı Video Sosyal Medyada Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 16:57

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2025 yılı için %30 zamla 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, TÜİK’in %47’lik enflasyon oranının altında kalınca tepki topladı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu durum, mizahi içeriklere konu olmaktan kaçamadı. @kisakes_official isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bir video, asgari ücreti 1 dakikada özetledi.

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Videoda, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın hali mizahi bir dille gözler önüne serildi.

Videoda, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın hali mizahi bir dille gözler önüne serildi.

Ekonomik zorluklar esprili bir şekilde ele alınırken, izleyicilerden binlerce destek yorumu geldi.

Ekonomik zorluklar esprili bir şekilde ele alınırken, izleyicilerden binlerce destek yorumu geldi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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