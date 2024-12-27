Daha İyi Özetlenemezdi! Asgari Ücretin 1 Dakikada Anlatıldığı Video Sosyal Medyada Viral Oldu

2025 yılı için %30 zamla 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, TÜİK’in %47’lik enflasyon oranının altında kalınca tepki topladı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu durum, mizahi içeriklere konu olmaktan kaçamadı. @kisakes_official isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bir video, asgari ücreti 1 dakikada özetledi.