Daha İyi Özetlenemezdi! Asgari Ücretin 1 Dakikada Anlatıldığı Video Sosyal Medyada Viral Oldu

2025 yılı için %30 zamla 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, TÜİK’in %47’lik enflasyon oranının altında kalınca tepki topladı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu durum, mizahi içeriklere konu olmaktan kaçamadı. @kisakes_official isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bir video, asgari ücreti 1 dakikada özetledi.
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Videoda, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın hali mizahi bir dille gözler önüne serildi.
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Ekonomik zorluklar esprili bir şekilde ele alınırken, izleyicilerden binlerce destek yorumu geldi.
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