Kaan Sekban’dan Çalışma Düzeni Önerisi: Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat

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Sekban, 10.00-16.00 saatleri arasında çalışılmasını savundu ve bu modelin öğle arası yerine yalnızca 20 dakikalık uzun bir mola ile desteklendiğini belirtti.
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Ayrıca, haftada 4 gün çalışma süresinin çalışanlara daha fazla kişisel zaman tanıyacağını ve iş-yaşam dengesinin iyileşeceğini vurguladı.
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