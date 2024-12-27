Kaan Sekban’dan Çalışma Düzeni Önerisi: Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat

Kaan Sekban, geçtiğimiz günlerde İnce İşler adlı YouTube programında dikkat çeken bir açıklama yaptı ve kendi iş modelini tanıttı. Sekban, herkese haftada sadece 4 gün çalışma önerisi sundu ve günde 6 saatlik bir çalışma süresiyle verimliliği artırmayı hedefleyen bir model önerdi.