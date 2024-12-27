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Kaan Sekban’dan Çalışma Düzeni Önerisi: Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat

Kaan Sekban’dan Çalışma Düzeni Önerisi: Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 13:46

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Kaan Sekban, geçtiğimiz günlerde İnce İşler adlı YouTube programında dikkat çeken bir açıklama yaptı ve kendi iş modelini tanıttı. Sekban, herkese haftada sadece 4 gün çalışma önerisi sundu ve günde 6 saatlik bir çalışma süresiyle verimliliği artırmayı hedefleyen bir model önerdi.

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Sekban, 10.00-16.00 saatleri arasında çalışılmasını savundu ve bu modelin öğle arası yerine yalnızca 20 dakikalık uzun bir mola ile desteklendiğini belirtti.

Sekban, 10.00-16.00 saatleri arasında çalışılmasını savundu ve bu modelin öğle arası yerine yalnızca 20 dakikalık uzun bir mola ile desteklendiğini belirtti.

Ayrıca, haftada 4 gün çalışma süresinin çalışanlara daha fazla kişisel zaman tanıyacağını ve iş-yaşam dengesinin iyileşeceğini vurguladı.

Ayrıca, haftada 4 gün çalışma süresinin çalışanlara daha fazla kişisel zaman tanıyacağını ve iş-yaşam dengesinin iyileşeceğini vurguladı.

Siz bu çalışma modelini nasıl buldunuz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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