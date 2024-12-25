İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Asgari Ücret Zammını Sert Eleştirdi: "Kimse Milletimizi Aldatmasın"

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam, Türkiye’nin gündemine oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının katılmadığı sürpriz bir toplantı ile kararını açıkladı. Bu toplantı sonucunda, asgari ücret 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseltildi. Ancak, yapılan bu artış, pek çok kesimden eleştiri aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zammı sert bir şekilde eleştiren isimlerden biri oldu.