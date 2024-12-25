İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Asgari Ücret Zammını Sert Eleştirdi: "Kimse Milletimizi Aldatmasın"

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam, Türkiye’nin gündemine oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının katılmadığı sürpriz bir toplantı ile kararını açıkladı. Bu toplantı sonucunda, asgari ücret 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseltildi. Ancak, yapılan bu artış, pek çok kesimden eleştiri aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zammı sert bir şekilde eleştiren isimlerden biri oldu.
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İmamoğlu, "Dünden beri nasıl daha fazla sosyal projelere ağırlık veririz diye düşünüyoruz. İhtiyaç var, yapmak zorundayız. 'Merhaba' dediğim vatandaş, 'evime ekmek götüremiyorum' diyor. Kimse milletimizi aldatmasın." şeklinde açıklamalarda bulunarak, yapılan zammın yetersizliğine dikkat çekti.
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Zammın, halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın geçmişte yaptığı "vatandaşın ekonomik sorunlarını çözeceğiz" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.
İmamoğlu'nun açıklamaları👇📹
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