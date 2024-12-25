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Diyarbakır’da 'Karımın Kocası' Tiyatro Oyunu HÜDA-PAR Tarafından Protesto Edildi

Diyarbakır’da 'Karımın Kocası' Tiyatro Oyunu HÜDA-PAR Tarafından Protesto Edildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 11:15

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Hırvatistanlı yazar Miro Gavran’ın kaleme aldığı 'Karımın Kocası' adlı tiyatro oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenirken Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) üyeleri tarafından protesto edildi. Protestolar, oyunun toplumsal değerlere karşı olduğu iddialarıyla gerçekleştirilirken, olay tiyatro severler arasında tartışmalara yol açtı.

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Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önünde toplanan çok sayıda HÜDA-PAR üyesi, tekbir getirerek sloganlar attı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önünde toplanan çok sayıda HÜDA-PAR üyesi, tekbir getirerek sloganlar attı.

Protestocular, oyunla ilgili "toplumsal değerlere zarar verdiği" gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

Protestocular, oyunla ilgili "toplumsal değerlere zarar verdiği" gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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