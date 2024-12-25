Kameralar Güvenlik İçin mi, Performans İzlemek İçin mi? Avukat Yasal Sınırları Açıkladı

İşletmelerde kameraların kullanımı, genellikle güvenlik ve iş düzenini sağlama amacı taşır. Ancak, işverenlerin bu kameraları kullanarak çalışanlarının performansını izleme veya değerlendirme amacı gütmesi hem etik hem de hukuki açıdan tartışmalıdır. Avukat Burçin Öktem, sosyal medyada yaptığı açıklamada, işverenlerin çalışanları kameradan izleyerek performans değerlendirmesi yapmasının yasal olmadığını ifade etti.