Kameralar Güvenlik İçin mi, Performans İzlemek İçin mi? Avukat Yasal Sınırları Açıkladı

İşletmelerde kameraların kullanımı, genellikle güvenlik ve iş düzenini sağlama amacı taşır. Ancak, işverenlerin bu kameraları kullanarak çalışanlarının performansını izleme veya değerlendirme amacı gütmesi hem etik hem de hukuki açıdan tartışmalıdır. Avukat Burçin Öktem, sosyal medyada yaptığı açıklamada, işverenlerin çalışanları kameradan izleyerek performans değerlendirmesi yapmasının yasal olmadığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öktem, güvenlik kameralarının amacının iş güvenliği sağlamak olduğunu vurgularken, Yargıtay kararlarına dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yargıtay, bu kameraların yalnızca iş güvenliği amacıyla kullanılabileceğini söyler. İşveren, personelini kameradan izleyerek değerlendirme yapamaz. Eğer yaparsa, bu durum işçi açısından iş akdinin haklı fesih sebebidir” diyen Öktem, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın