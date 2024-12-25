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Kameralar Güvenlik İçin mi, Performans İzlemek İçin mi? Avukat Yasal Sınırları Açıkladı

Kameralar Güvenlik İçin mi, Performans İzlemek İçin mi? Avukat Yasal Sınırları Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 10:42

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İşletmelerde kameraların kullanımı, genellikle güvenlik ve iş düzenini sağlama amacı taşır. Ancak, işverenlerin bu kameraları kullanarak çalışanlarının performansını izleme veya değerlendirme amacı gütmesi hem etik hem de hukuki açıdan tartışmalıdır. Avukat Burçin Öktem, sosyal medyada yaptığı açıklamada, işverenlerin çalışanları kameradan izleyerek performans değerlendirmesi yapmasının yasal olmadığını ifade etti.

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Öktem, güvenlik kameralarının amacının iş güvenliği sağlamak olduğunu vurgularken, Yargıtay kararlarına dikkat çekti.

Öktem, güvenlik kameralarının amacının iş güvenliği sağlamak olduğunu vurgularken, Yargıtay kararlarına dikkat çekti.

“Yargıtay, bu kameraların yalnızca iş güvenliği amacıyla kullanılabileceğini söyler. İşveren, personelini kameradan izleyerek değerlendirme yapamaz. Eğer yaparsa, bu durum işçi açısından iş akdinin haklı fesih sebebidir” diyen Öktem, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Yargıtay, bu kameraların yalnızca iş güvenliği amacıyla kullanılabileceğini söyler. İşveren, personelini kameradan izleyerek değerlendirme yapamaz. Eğer yaparsa, bu durum işçi açısından iş akdinin haklı fesih sebebidir” diyen Öktem, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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