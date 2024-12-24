Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Protesto: Mülakat Mağduru Öğretmenler Seslerini Duyurmaya Çalıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen “PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı” sırasında mülakat mağduru bir grup öğretmenin protestosuyla karşılaştı. Öğretmenler, komisyonlar arasındaki değerlendirme farklılıklarının mağduru olduklarını belirterek “Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz” ifadeleriyle seslerini duyurmaya çalıştı.
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Protesto sırasında Bakan Tekin’in korumaları, öğretmenlere müdahale etti. O anlar salonda kısa süreli bir hareketliliğe yol açarken, protestocu öğretmenler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirme çabalarını sürdürdü.
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Program, bu olayın ardından devam ederken, öğretmenlerin tepkisi ve Bakan Tekin’in duruma karşı tavrı sosyal medyada gündem oldu.
O anlar👇📹
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