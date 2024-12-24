Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Protesto: Mülakat Mağduru Öğretmenler Seslerini Duyurmaya Çalıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen “PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı” sırasında mülakat mağduru bir grup öğretmenin protestosuyla karşılaştı. Öğretmenler, komisyonlar arasındaki değerlendirme farklılıklarının mağduru olduklarını belirterek “Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz” ifadeleriyle seslerini duyurmaya çalıştı.