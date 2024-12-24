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Avcılar'da İlginç Yol Kavgası: "Ben Boksörüm" Dediler, Yumrukları İsabet Ettiremediler!

Avcılar'da İlginç Yol Kavgası: "Ben Boksörüm" Dediler, Yumrukları İsabet Ettiremediler!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 16:25

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İstanbul Avcılar’da yol verme nedeniyle başlayan tartışma, ilginç bir kavgaya dönüştü. Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme meselesi yüzünden sürücüler arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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Bir sürücü, “Ben boksörüm” diyerek diğerine meydan okudu. Diğer sürücü de aynı şekilde “Ben de boksörüm” diyerek karşılık verdi.

Bir sürücü, “Ben boksörüm” diyerek diğerine meydan okudu. Diğer sürücü de aynı şekilde “Ben de boksörüm” diyerek karşılık verdi.

İki sürücü, adeta profesyonel boksörler gibi gard alarak birbirlerine yumruk sallasa da yumruklar birbirine isabet etmedi.

İki sürücü, adeta profesyonel boksörler gibi gard alarak birbirlerine yumruk sallasa da yumruklar birbirine isabet etmedi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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piyanist

Hint horozlarını anımsattı bana😂😂😂

morbusmentis

kanguruyla kavga eden adam gibiler

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