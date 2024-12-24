Avcılar'da İlginç Yol Kavgası: "Ben Boksörüm" Dediler, Yumrukları İsabet Ettiremediler!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
İstanbul Avcılar’da yol verme nedeniyle başlayan tartışma, ilginç bir kavgaya dönüştü. Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme meselesi yüzünden sürücüler arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Bir sürücü, “Ben boksörüm” diyerek diğerine meydan okudu. Diğer sürücü de aynı şekilde “Ben de boksörüm” diyerek karşılık verdi.
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İki sürücü, adeta profesyonel boksörler gibi gard alarak birbirlerine yumruk sallasa da yumruklar birbirine isabet etmedi.
O anlar👇📹
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Hint horozlarını anımsattı bana😂😂😂
kanguruyla kavga eden adam gibiler
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