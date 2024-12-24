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Özgür Uysal, “İntikam Uykusuzluğu”nu Açıkladı: Plaza Çalışanları Neden Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık?

Özgür Uysal, “İntikam Uykusuzluğu”nu Açıkladı: Plaza Çalışanları Neden Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 14:17

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İnce İşler isimli YouTube kanalında ürettiği içeriklerle tanınan Özgür Uysal, “intikam uykusuzluğu” kavramını izleyicilerine anlattı. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar arasında görülen bu durum, bireylerin yoğun iş temposu nedeniyle kontrol edemedikleri hayatlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor.

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Uysal’a göre, plaza çalışanları gün boyunca iş ve sorumlulukları nedeniyle kendilerine vakit ayıramadıkları için gece geç saatlere kadar uyumuyor.

Uysal’a göre, plaza çalışanları gün boyunca iş ve sorumlulukları nedeniyle kendilerine vakit ayıramadıkları için gece geç saatlere kadar uyumuyor.

Bu davranış, kendi zamanlarının kontrolünü ele geçirme isteğiyle yapılan bir tür pasif direniş olarak nitelendiriliyor ve "intikam uykusuzluğu" olarak adlandırılıyor.

Bu davranış, kendi zamanlarının kontrolünü ele geçirme isteğiyle yapılan bir tür pasif direniş olarak nitelendiriliyor ve "intikam uykusuzluğu" olarak adlandırılıyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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