Özgür Uysal, “İntikam Uykusuzluğu”nu Açıkladı: Plaza Çalışanları Neden Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık?

İnce İşler isimli YouTube kanalında ürettiği içeriklerle tanınan Özgür Uysal, “intikam uykusuzluğu” kavramını izleyicilerine anlattı. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar arasında görülen bu durum, bireylerin yoğun iş temposu nedeniyle kontrol edemedikleri hayatlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uysal’a göre, plaza çalışanları gün boyunca iş ve sorumlulukları nedeniyle kendilerine vakit ayıramadıkları için gece geç saatlere kadar uyumuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu davranış, kendi zamanlarının kontrolünü ele geçirme isteğiyle yapılan bir tür pasif direniş olarak nitelendiriliyor ve "intikam uykusuzluğu" olarak adlandırılıyor.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın