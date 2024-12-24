Özgür Uysal, “İntikam Uykusuzluğu”nu Açıkladı: Plaza Çalışanları Neden Gece Geç Saatlere Kadar Uyanık?

"Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Doktor: "Ayağıma Ayakkabı Vurdu Topuğum Acıyor"

İstanbul Arnavutköy’de 4 Bin TL Kira İstenen Müstakil Ev İzleyicilere Akıl Tutulması Yaşattı

Belçika’da Yaşayan Bir Türk, Arabasına ‘Şeriat Tek Çare’ Yazdıran Kişiye Tepki Gösterdi

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