Soyadı "Yılmaz" Olanların Dedesi Üşengeç Olabilir Mi? İşte O İlginç Hikaye

@spot.medya isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ülkemizdeki en yaygın soyadlarından biri olan 'Yılmaz'ın ardında ilginç bir hikaye yatıyor! Soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle başlayan bu hikaye, dedelerinizle ilgili bilinmeyenleri açığa çıkaracak. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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1934'te sınıfsal farkları ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılan soyadı kanunu, başlangıçta halktan beklenen ilgiyi görmemişti. Ancak, soyadı almayanlara para cezası verileceği duyurulduktan sonra, halk vilayetlere akın etmeye başladı.
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Soyadı alma meselesi, beraberinde çeşitli karışıklıkları da getirdi. Birçok kişi, köyünün adını soyadı olarak almak isterken, bazıları yakın arkadaşlarıyla aynı soyadını almak istiyordu.
Bu karışıklıkları engellemek için Türk Dil Kurumu (TDK) devreye girdi. TDK, bir soyadı listesi hazırlayarak bu listeyi vilayetlere gönderdi. Listede, "Korkmaz", "Özdemir" gibi dayanıklılık ve güç belirten Türkçe kelimeler yer alıyordu.
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