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Soyadı "Yılmaz" Olanların Dedesi Üşengeç Olabilir Mi? İşte O İlginç Hikaye

Soyadı "Yılmaz" Olanların Dedesi Üşengeç Olabilir Mi? İşte O İlginç Hikaye

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 21:13

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@spot.medya isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ülkemizdeki en yaygın soyadlarından biri olan 'Yılmaz'ın ardında ilginç bir hikaye yatıyor! Soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle başlayan bu hikaye, dedelerinizle ilgili bilinmeyenleri açığa çıkaracak. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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1934'te sınıfsal farkları ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılan soyadı kanunu, başlangıçta halktan beklenen ilgiyi görmemişti. Ancak, soyadı almayanlara para cezası verileceği duyurulduktan sonra, halk vilayetlere akın etmeye başladı.

1934'te sınıfsal farkları ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılan soyadı kanunu, başlangıçta halktan beklenen ilgiyi görmemişti. Ancak, soyadı almayanlara para cezası verileceği duyurulduktan sonra, halk vilayetlere akın etmeye başladı.

Fakat, gelenler ne soyadı alacağı konusunda bir türlü karar veremiyordu.

Soyadı alma meselesi, beraberinde çeşitli karışıklıkları da getirdi. Birçok kişi, köyünün adını soyadı olarak almak isterken, bazıları yakın arkadaşlarıyla aynı soyadını almak istiyordu.

Soyadı alma meselesi, beraberinde çeşitli karışıklıkları da getirdi. Birçok kişi, köyünün adını soyadı olarak almak isterken, bazıları yakın arkadaşlarıyla aynı soyadını almak istiyordu.

Bu karışıklıkları engellemek için Türk Dil Kurumu (TDK) devreye girdi. TDK, bir soyadı listesi hazırlayarak bu listeyi vilayetlere gönderdi. Listede, "Korkmaz", "Özdemir" gibi dayanıklılık ve güç belirten Türkçe kelimeler yer alıyordu.

Bu karışıklıkları engellemek için Türk Dil Kurumu (TDK) devreye girdi. TDK, bir soyadı listesi hazırlayarak bu listeyi vilayetlere gönderdi. Listede, "Korkmaz", "Özdemir" gibi dayanıklılık ve güç belirten Türkçe kelimeler yer alıyordu.

Listenin en altında, göz hizasına denk gelen 'Yılmaz' kelimesi bulunuyordu. Bu kolayca göz önüne gelen kelime, en çok seçilen soyadı oldu!

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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