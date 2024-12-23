Ehliyet Sınavını Geçen Kızı İçin Konfeti Patlatıp Gözyaşlarına Boğulan Anne

Ehliyet sınavı, bazıları için kolay, bazıları içinse zorlu bir sınav olabiliyor. Ancak, başarılı olmak için çaba sarf edenlerin mutluluğu her zaman farklı bir anlam taşıyor. Kızı uzun süredir sınavı geçemiyor olacak ki, kızının ehliyet sınavını başarıyla tamamlamasının ardından annenin yaşadığı duygusal anlar, sosyal medyada gündem oldu. O anlar, TikTok'ta @bulenttnr hesabından paylaşıldı.