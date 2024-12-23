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İlişkisi İçin Ne Kadar Çabaladığını Anlatmaya Çalışan Erkek: "Sen 'Yanıma Gel' Dediğinde Gelmiştim"

İlişkisi İçin Ne Kadar Çabaladığını Anlatmaya Çalışan Erkek: "Sen 'Yanıma Gel' Dediğinde Gelmiştim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 18:31

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Sosyal medyada erkeklerin ilişkilere eskisi kadar emek harcamadığı tartışması yeniden alevlendi. Bu kez tartışmanın fitilini, TikTok’ta @meryemarslanz kullanıcı adlı bir genç kadının paylaştığı video ateşledi. Videoda, erkek arkadaşıyla telefonda tartışan genç kadın, karşısındaki kişinin ilişki için yeterince çabalamadığını dile getirirken, aldığı cevap karşısında şoke oldu.

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İlişkisi için ne kadar çabaladığını savunmaya çalışan erkek ise, “Sen ‘Yanıma gel’ dediğinde gelmiştim.” diyerek kendini ifade etti.

İlişkisi için ne kadar çabaladığını savunmaya çalışan erkek ise, “Sen ‘Yanıma gel’ dediğinde gelmiştim.” diyerek kendini ifade etti.

Bu yanıt karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, ironi dolu bir şekilde, “Bir saniye, saygı duruşunda falan duracağım şimdi.” sözleriyle erkek arkadaşını tiye aldı.

Bu yanıt karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, ironi dolu bir şekilde, “Bir saniye, saygı duruşunda falan duracağım şimdi.” sözleriyle erkek arkadaşını tiye aldı.

'Günümüz çabalayan erkeği' başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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