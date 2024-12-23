İlişkisi İçin Ne Kadar Çabaladığını Anlatmaya Çalışan Erkek: "Sen 'Yanıma Gel' Dediğinde Gelmiştim"

Sosyal medyada erkeklerin ilişkilere eskisi kadar emek harcamadığı tartışması yeniden alevlendi. Bu kez tartışmanın fitilini, TikTok’ta @meryemarslanz kullanıcı adlı bir genç kadının paylaştığı video ateşledi. Videoda, erkek arkadaşıyla telefonda tartışan genç kadın, karşısındaki kişinin ilişki için yeterince çabalamadığını dile getirirken, aldığı cevap karşısında şoke oldu.