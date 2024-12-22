Yılbaşı Işıltısının Altındaki Sessiz Gerçek: Yılbaşı Hüznü

Yılın son günlerinde sokaklar ışıltılarla dolup taşarken ve herkes yılbaşını heyecanla beklerken, çoğu insanın içten içe hissettiği bir duygunun adı sosyal medyada gündeme geldi: yılbaşı hüznü. @oktayyeni isimli Instagram kullanıcısı, hepimizin bir şekilde tanıdığı bu duyguyu etkileyici bir video ile gözler önüne serdi.
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Her yerde ışıl ışıl süslemeler, coşkulu planlar ve neşe dolu kutlamalar görsek de, yılbaşı hüznü çoğu zaman sessizce yaşanıyor.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşılan bu videoda kendisinden bir parça buldu ve video, gözleri dolduran bir etki yarattı.
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