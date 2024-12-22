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Yılbaşı Işıltısının Altındaki Sessiz Gerçek: Yılbaşı Hüznü

Yılbaşı Işıltısının Altındaki Sessiz Gerçek: Yılbaşı Hüznü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:10

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Yılın son günlerinde sokaklar ışıltılarla dolup taşarken ve herkes yılbaşını heyecanla beklerken, çoğu insanın içten içe hissettiği bir duygunun adı sosyal medyada gündeme geldi: yılbaşı hüznü. @oktayyeni isimli Instagram kullanıcısı, hepimizin bir şekilde tanıdığı bu duyguyu etkileyici bir video ile gözler önüne serdi.

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Her yerde ışıl ışıl süslemeler, coşkulu planlar ve neşe dolu kutlamalar görsek de, yılbaşı hüznü çoğu zaman sessizce yaşanıyor.

Her yerde ışıl ışıl süslemeler, coşkulu planlar ve neşe dolu kutlamalar görsek de, yılbaşı hüznü çoğu zaman sessizce yaşanıyor.

Bu günü yeni bir başlangıç olarak görmeye alışmışken, geriye dönüp baktığımızda kayıplarımız, eksikliklerimiz, tamamlanmamış hedeflerimiz ve biten ilişkilerimizle yüzleşmek zorunda kalıyoruz.

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşılan bu videoda kendisinden bir parça buldu ve video, gözleri dolduran bir etki yarattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşılan bu videoda kendisinden bir parça buldu ve video, gözleri dolduran bir etki yarattı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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