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Nükhet Duru’nun İkonik Vokali, The Weeknd’in "Often" Şarkısına İlham Vermiş!

Nükhet Duru’nun İkonik Vokali, The Weeknd’in "Often" Şarkısına İlham Vermiş!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 18:49

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Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru’nun ikonik vokali, dünya çapında bir hit olan The Weeknd’in 'Often' şarkısına ilham kaynağı olmuş! @akustikhanelivesessions isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda, Duru’nun vokalinin, şarkının başında yer aldığı ve bu detaya dikkat çekildiği anlatıldı.

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"The Weeknd" tarafından seslendirilen "Often", Grinin Elli Tonu filmiyle büyük bir popülerlik kazanmış ve şarkı dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak çoğu dinleyici, şarkının başındaki o özel vokalin Nükhet Duru’ya ait olduğunu fark edememişti.

"The Weeknd" tarafından seslendirilen "Often", Grinin Elli Tonu filmiyle büyük bir popülerlik kazanmış ve şarkı dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak çoğu dinleyici, şarkının başındaki o özel vokalin Nükhet Duru’ya ait olduğunu fark edememişti.

Nükhet Duru’nun müzik dünyasına kattığı bu etki, dinleyicilerin şarkıya olan ilgisini bir kez daha artırdı. Peki, siz de bu önemli detayı daha önce fark etmiş miydiniz? 🎶

Nükhet Duru’nun müzik dünyasına kattığı bu etki, dinleyicilerin şarkıya olan ilgisini bir kez daha artırdı. Peki, siz de bu önemli detayı daha önce fark etmiş miydiniz? 🎶

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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