Nükhet Duru’nun İkonik Vokali, The Weeknd’in "Often" Şarkısına İlham Vermiş!

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru’nun ikonik vokali, dünya çapında bir hit olan The Weeknd’in 'Often' şarkısına ilham kaynağı olmuş! @akustikhanelivesessions isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda, Duru’nun vokalinin, şarkının başında yer aldığı ve bu detaya dikkat çekildiği anlatıldı.