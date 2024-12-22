Nükhet Duru’nun İkonik Vokali, The Weeknd’in "Often" Şarkısına İlham Vermiş!

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru’nun ikonik vokali, dünya çapında bir hit olan The Weeknd’in 'Often' şarkısına ilham kaynağı olmuş! @akustikhanelivesessions isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda, Duru’nun vokalinin, şarkının başında yer aldığı ve bu detaya dikkat çekildiği anlatıldı.
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"The Weeknd" tarafından seslendirilen "Often", Grinin Elli Tonu filmiyle büyük bir popülerlik kazanmış ve şarkı dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak çoğu dinleyici, şarkının başındaki o özel vokalin Nükhet Duru’ya ait olduğunu fark edememişti.
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Nükhet Duru’nun müzik dünyasına kattığı bu etki, dinleyicilerin şarkıya olan ilgisini bir kez daha artırdı. Peki, siz de bu önemli detayı daha önce fark etmiş miydiniz? 🎶
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