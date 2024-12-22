Mesut Özil'in İkiz Kardeşi Olabilir mi? Yaptığı Makyajla Ünlü Futbolcunun Tıpatıp Aynısına Dönüşen Genç Kadın

'İnsanlar çift yaratılmış' sözünü bir kez daha doğrulayan bir video sosyal medyada gündem oldu. Küçük yaşlarından itibaren Mesut Özil’e olan benzerliğiyle dikkat çeken @hilaallllyy isimli Instagram kullanıcısı, takipçilerinin yıllardır beklediği bir isteği sonunda gerçekleştirdi. Yaptığı makyajla adeta ünlü futbolcunun ikiz kardeşi gibi görünen genç kadın, beğeni yağmuruna tutuldu.