Mesut Özil'in İkiz Kardeşi Olabilir mi? Yaptığı Makyajla Ünlü Futbolcunun Tıpatıp Aynısına Dönüşen Genç Kadın

'İnsanlar çift yaratılmış' sözünü bir kez daha doğrulayan bir video sosyal medyada gündem oldu. Küçük yaşlarından itibaren Mesut Özil’e olan benzerliğiyle dikkat çeken @hilaallllyy isimli Instagram kullanıcısı, takipçilerinin yıllardır beklediği bir isteği sonunda gerçekleştirdi. Yaptığı makyajla adeta ünlü futbolcunun ikiz kardeşi gibi görünen genç kadın, beğeni yağmuruna tutuldu.
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Yüz hatlarıyla Özil’e şaşırtıcı derecede benzeyen @hilaallllyy, uzun süredir bu makyajı yapması yönünde taleplerde bulunan takipçilerine esprili bir mesajla karşılık verdi: “Bir oh çektik dimi!”
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Yaptığı makyajla Mesut Özil'e tıpatıp benzeyen @hilaallllyy, hem espri anlayışı hem de şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
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