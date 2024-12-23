Bartın'da Kız Arkadaşlarının Eskort Olduğunu Öğrenen Gençler Evi Bastı

İddialara göre Bartın'da, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen bir genç kadının evine başka erkekler aldığı haberini alan sevgilisi, bir arkadaşını da yanına alarak eve baskın yaptı. Olay, Bartın’da yaşayan E.İ. isimli bir gencin, sevgilisinin kaldığı evde yabancı erkeklerin olduğunu öğrenmesiyle başladı. Öfkelenen genç, bir erkek arkadaşını yanına alarak söz konusu eve gitti.