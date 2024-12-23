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Bartın'da Kız Arkadaşlarının Eskort Olduğunu Öğrenen Gençler Evi Bastı

Bartın'da Kız Arkadaşlarının Eskort Olduğunu Öğrenen Gençler Evi Bastı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 16:53

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İddialara göre Bartın'da, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen bir genç kadının evine başka erkekler aldığı haberini alan sevgilisi, bir arkadaşını da yanına alarak eve baskın yaptı. Olay, Bartın’da yaşayan E.İ. isimli bir gencin, sevgilisinin kaldığı evde yabancı erkeklerin olduğunu öğrenmesiyle başladı. Öfkelenen genç, bir erkek arkadaşını yanına alarak söz konusu eve gitti.

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Baskın sırasında evde ismi açıklanmayan bir erkekle karşılaşan E.İ. ve arkadaşı, şahsı darp etti. Yaralanan erkek hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis, evde 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

Baskın sırasında evde ismi açıklanmayan bir erkekle karşılaşan E.İ. ve arkadaşı, şahsı darp etti. Yaralanan erkek hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis, evde 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sevgililerinin ihanetini iddia eden gençler, yaşananları kameralar karşısında anlatarak olaya dair detaylar verdi.

Sevgililerinin ihanetini iddia eden gençler, yaşananları kameralar karşısında anlatarak olaya dair detaylar verdi.

Olayın ardından, hem baskın yapan gençler hem de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadınlar da dahil toplam 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Emel

Size bunu yaşatmayacak kadınları başınızın üstünde taşıyın beyler.