Elvin Levinler’in İstanbul Boğazı’ndaki Ses Terapisi Deneyimi Sosyal Medyada Topa Tutuldu!

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Elvin Levinler, İstanbul Boğazı’nın ortasında deneyimlediği ses terapisiyle gündeme geldi. Ses terapisi, belirli frekans ve ritimlerdeki seslerin dinlenmesiyle zihin ve bedenin gevşemesini sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu terapi, doğa sesleri, enstrümantal müzikler veya özel olarak tasarlanmış ses frekansları kullanılarak yapılır. İstanbul Boğazı’nda bu eşsiz deneyimi yaşayan sosyal medya fenomeni, pek çok kişi tarafından eleştirildi.
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Doğa seslerinden özel frekanslara kadar birçok sesle yapılan bu terapiyi, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde deneyimleyen Elvin Levinler, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Elvin Levinler’in bu paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak farklı tepkiler aldı. Kimileri bu deneyimi rahatlatıcı ve özgün bulurken, birçok kullanıcı ise “keriz silkeleme” diyerek eleştirdi.
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