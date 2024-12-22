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Halep’ten Galatasaray’a Sevgi Dolu Mesaj: "Galatasaray İçin Türkçe Öğrendim"

Halep’ten Galatasaray’a Sevgi Dolu Mesaj: "Galatasaray İçin Türkçe Öğrendim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 22:12

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Suriye’nin Halep kentinde yaşayan bir vatandaşın Galatasaray sevgisi gündem oldu. CNN’de yayınlanan röportajda konuşan Suriyeli futbolsever, Galatasaray’a olan tutkusunu tüm içtenliğiyle anlattı ve Türkiye’ye mesaj gönderdi. Türk futbolunun sınırları aşan etkisi, Halep’teki bu tutkulu taraftarın hikayesiyle gözler önüne serildi.

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1988 yılında izlediği bir Galatasaray maçından sonra takıma gönül verdiğini belirten futbolsever, "Galatasaray İçin Türkçe Öğrendim" diyerek sevgisinin boyutunu gözler önüne serdi.

1988 yılında izlediği bir Galatasaray maçından sonra takıma gönül verdiğini belirten futbolsever, "Galatasaray İçin Türkçe Öğrendim" diyerek sevgisinin boyutunu gözler önüne serdi.

Röportaj sırasında tüm Galatasaray taraftarlarına selam gönderen ve takımın maçlarına gidip izlediğini ifade eden Suriyeli vatandaş, Galatasaray'a duyduğu sevgiyi anlatmakla bitiremedi.

Röportaj sırasında tüm Galatasaray taraftarlarına selam gönderen ve takımın maçlarına gidip izlediğini ifade eden Suriyeli vatandaş, Galatasaray'a duyduğu sevgiyi anlatmakla bitiremedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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