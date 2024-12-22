Halep’ten Galatasaray’a Sevgi Dolu Mesaj: "Galatasaray İçin Türkçe Öğrendim"

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan bir vatandaşın Galatasaray sevgisi gündem oldu. CNN’de yayınlanan röportajda konuşan Suriyeli futbolsever, Galatasaray’a olan tutkusunu tüm içtenliğiyle anlattı ve Türkiye’ye mesaj gönderdi. Türk futbolunun sınırları aşan etkisi, Halep’teki bu tutkulu taraftarın hikayesiyle gözler önüne serildi.