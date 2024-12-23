Belçika’da Yaşayan Bir Türk, Arabasına ‘Şeriat Tek Çare’ Yazdıran Kişiye Tepki Gösterdi

Belçika’da yaşayan bir Türk, karşılaştığı bir durumu sosyal medyada paylaşarak isyan etti. Bir tanıdığının sosyal yardım aldığını ve arabasının arkasına 'Şeriat tek çare' yazdırdığını söyleyen adam, bu davranışı eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları da adamın paylaşımına büyük destek vererek, arabasına yazı yazan kişiye tepki gösterdi.