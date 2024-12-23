Belçika’da Yaşayan Bir Türk, Arabasına ‘Şeriat Tek Çare’ Yazdıran Kişiye Tepki Gösterdi

Belçika’da yaşayan bir Türk, karşılaştığı bir durumu sosyal medyada paylaşarak isyan etti. Bir tanıdığının sosyal yardım aldığını ve arabasının arkasına 'Şeriat tek çare' yazdırdığını söyleyen adam, bu davranışı eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları da adamın paylaşımına büyük destek vererek, arabasına yazı yazan kişiye tepki gösterdi.
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Durumu sorgulayan adam, "Bir tanıdık var burada sosyal yardım alıyor, arabasının arkasına da ‘Şeriat tek çare’ yazdırmış. Ben buna küfür etmeyeyim de ne yapayım?" şeklinde konuştu.
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Pek çok kişi, söz konusu kişinin arabasına yazdırdığı ifadeye tepki göstererek, bu davranışı yanlış buldu.
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Sevdiği kız için müslüman olup sünnet olmuş bir ecnebi damadın papaz nikahı kıydırması gibi, hem şeriat diye zırlıyor hem hristiyanların içinde yaşıyor
Şey var bir de vatan sana canım feda yazıp ülkeden kaçan vatansiz picler :) ikisi de aynı derecede riyakar pislik