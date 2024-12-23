Kırmızı Işıkta Uyanıklık Yapan Sürücüye Motokuryeden Ders Niteliğinde Tepki!

Trafik kurallarına uymamak, hem diğer sürücüler hem de yayalar için tehlikeli durumlar yaratabilir. Bu nedenle kurallara uymak hayati önem taşır. Bu hassasiyeti gösteren bir motokurye, kırmızı ışıkta beklerken uyanıklık yapmaya çalışan bir sürücüye ders vermek için ilginç bir yol kullandı. Video @motokuryee34 isimli TikTok hesabından paylaşıldı.
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Kırmızı ışıkta beklerken kural ihlali yapmaya çalışan araç sürücüsüne sinirlenen motokurye, korna çalarak sürücüyü kırmızı ışıkta geçirtti.
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Videonun altına yorum yapan kullanıcılar, motokuryenin davranışını takdir ederken, sürücünün bu hareketi nedeniyle cezalandırılması gerektiğini savundu.
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