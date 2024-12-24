Fransa’da Eşcinsel Kızlarına Baskı Yapan Türk Aileye 1,5 Yıl Hapis Cezası

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Duruşmanın savcısı, eşcinselliğin bir hak ve özgürlük olduğunu vurgulayarak, ailenin kızlarına uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
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Fransa’da 20 yıldır yaşayan Türk aile, kızlarına psikolojik baskı uygulamak, eğitim hakkından mahrum bırakmak ve kişisel özgürlüklerini ihlal etmek suçlarından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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