Fransa’da Eşcinsel Kızlarına Baskı Yapan Türk Aileye 1,5 Yıl Hapis Cezası

Fransa’da, eşcinsel kızlarına baskı uygulayan bir Türk aileye 1,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, ailenin 17 yaşındaki kızlarını zorla Türkiye'ye getirip psikoloğa götürdüğünü ve kızlarını eşcinsel oldukları için Türkiye’de kalmaya zorladığını belirledi.