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Fransa’da Eşcinsel Kızlarına Baskı Yapan Türk Aileye 1,5 Yıl Hapis Cezası

Fransa’da Eşcinsel Kızlarına Baskı Yapan Türk Aileye 1,5 Yıl Hapis Cezası

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 16:06

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Fransa’da, eşcinsel kızlarına baskı uygulayan bir Türk aileye 1,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, ailenin 17 yaşındaki kızlarını zorla Türkiye'ye getirip psikoloğa götürdüğünü ve kızlarını eşcinsel oldukları için Türkiye’de kalmaya zorladığını belirledi.

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Duruşmanın savcısı, eşcinselliğin bir hak ve özgürlük olduğunu vurgulayarak, ailenin kızlarına uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Duruşmanın savcısı, eşcinselliğin bir hak ve özgürlük olduğunu vurgulayarak, ailenin kızlarına uyguladığı baskının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fransa’da 20 yıldır yaşayan Türk aile, kızlarına psikolojik baskı uygulamak, eğitim hakkından mahrum bırakmak ve kişisel özgürlüklerini ihlal etmek suçlarından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’da 20 yıldır yaşayan Türk aile, kızlarına psikolojik baskı uygulamak, eğitim hakkından mahrum bırakmak ve kişisel özgürlüklerini ihlal etmek suçlarından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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