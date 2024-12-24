Uzaylılar Türkçe Konuşuyor Olabilir mi? İspanya'nın Gizli Raporunda Şaşırtıcı Detaylar

Sosyal medyada @gloob hesabından paylaşılan bir video, uzaylılar hakkında daha önce bilinmeyen bazı detayları gün yüzüne çıkardı. Videoda, İspanya'nın gizli servisi CNI'nin 2010 yılında yayınladığı 'çok gizli' raporuna yer verildi. Bu raporda, uzaylıların Türkçeye benzeyen bir dil konuştuğu ve dünyayı ziyaret eden uzaylıların insana çok benzeyen özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.