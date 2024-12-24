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Uzaylılar Türkçe Konuşuyor Olabilir mi? İspanya'nın Gizli Raporunda Şaşırtıcı Detaylar

Uzaylılar Türkçe Konuşuyor Olabilir mi? İspanya'nın Gizli Raporunda Şaşırtıcı Detaylar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 14:45

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Sosyal medyada @gloob hesabından paylaşılan bir video, uzaylılar hakkında daha önce bilinmeyen bazı detayları gün yüzüne çıkardı. Videoda, İspanya'nın gizli servisi CNI'nin 2010 yılında yayınladığı 'çok gizli' raporuna yer verildi. Bu raporda, uzaylıların Türkçeye benzeyen bir dil konuştuğu ve dünyayı ziyaret eden uzaylıların insana çok benzeyen özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.

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İspanya'nın gizli servisi CNI, uzaylılar ve UFO'larla ilgili "çok gizli" bir rapor yayınladı ve bu rapor, uzaylıların konuştuğu dilin Türkçeye benzer olduğunu iddia ediyor.

İspanya'nın gizli servisi CNI, uzaylılar ve UFO'larla ilgili "çok gizli" bir rapor yayınladı ve bu rapor, uzaylıların konuştuğu dilin Türkçeye benzer olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, raporda dikkat çeken diğer bir detay ise, dünyayı ziyaret eden uzaylıların iki cinsiyet taşıdığı ve bunlardan birinin insana çok benzer özelliklere sahip olduğu yönünde.

CNI'nın raporunda, uzaylıların ileri düzey teknolojiye sahip oldukları ve bu teknolojilerin Türkçeye benzeyen bir telaffuza sahip oldukları öne sürülüyor.

CNI'nın raporunda, uzaylıların ileri düzey teknolojiye sahip oldukları ve bu teknolojilerin Türkçeye benzeyen bir telaffuza sahip oldukları öne sürülüyor.

Bu iddialar, bazı kişiler tarafından gülünç bulunsa da rapor, ABD'nin istihbarat kaynaklarına dayanıyor.

Bu iddialar, bazı kişiler tarafından gülünç bulunsa da rapor, ABD'nin istihbarat kaynaklarına dayanıyor.

Sizce uzaylılar gerçekten Türkçe konuşuyor olabilir mi?

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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