Kuaför Salonundan Oyun Parkına: Van’da Çocukların Tıraş Korkusuna Eğlenceli Çözüm!

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir kuaför salonu, çocukların tıraş korkusuna yaratıcı bir çözüm sunarak dükkanını oyun parkına dönüştürdü. Oyuncaklar ve oyun ekipmanlarıyla donatılan bu özel salon, tıraş olma sürecini eğlenceli bir hale getirirken özellikle özel çocuklar ve tıraş fobisi olan miniklerin yüzünü güldürüyor.