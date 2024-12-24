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Kuaför Salonundan Oyun Parkına: Van’da Çocukların Tıraş Korkusuna Eğlenceli Çözüm!

Kuaför Salonundan Oyun Parkına: Van’da Çocukların Tıraş Korkusuna Eğlenceli Çözüm!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 12:07

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Van’ın İpekyolu ilçesinde bir kuaför salonu, çocukların tıraş korkusuna yaratıcı bir çözüm sunarak dükkanını oyun parkına dönüştürdü. Oyuncaklar ve oyun ekipmanlarıyla donatılan bu özel salon, tıraş olma sürecini eğlenceli bir hale getirirken özellikle özel çocuklar ve tıraş fobisi olan miniklerin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/van-haberleri/...
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Kuaför işletmecisi Çiğdem Demir, çocukların tıraş sırasında yaşadığı korkuyu azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “Burada birbirleriyle oynayan çocuklar, zamanla korkularını yeniyor. Bu ortam sayesinde aileler de rahat bir nefes alıyor” ifadelerini kullandı.

Kuaför işletmecisi Çiğdem Demir, çocukların tıraş sırasında yaşadığı korkuyu azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “Burada birbirleriyle oynayan çocuklar, zamanla korkularını yeniyor. Bu ortam sayesinde aileler de rahat bir nefes alıyor” ifadelerini kullandı.

Salonun sadece Van’dan değil, farklı şehirlerden de ilgi gördüğünü belirten Demir, “Tıraş korkusunun nedenini anlamak kolay değil, ancak oyuncaklar ve bizim yaklaşımımız çocukların kaygılarını azaltıyor. Salonumuzdan memnun kalan aileler, il dışından bile bize geliyor.” dedi.

Salonun sadece Van’dan değil, farklı şehirlerden de ilgi gördüğünü belirten Demir, “Tıraş korkusunun nedenini anlamak kolay değil, ancak oyuncaklar ve bizim yaklaşımımız çocukların kaygılarını azaltıyor. Salonumuzdan memnun kalan aileler, il dışından bile bize geliyor.” dedi.

İşte o dükkan👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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