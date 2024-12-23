Peru’da Sıradışı Operasyon: “Grinch” Kıyafetli Polis Uyuşturucu Çetesini Çökertti!

Peru polisi, yaratıcı yöntemlerle suçla mücadelede dikkat çeken bir operasyona imza attı. Lima’da düzenlenen baskında, özel birim ajanlarından biri ünlü 'Grinch - Noel Hırsızı' karakteri gibi giyinerek uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı. Ülkenin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon, 'Yeşil Ekip' adı verilen ve ağırlıklı olarak hırsızlık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele eden özel polis birimi tarafından gerçekleştirildi.