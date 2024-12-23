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Peru’da Sıradışı Operasyon: “Grinch” Kıyafetli Polis Uyuşturucu Çetesini Çökertti!

Peru’da Sıradışı Operasyon: “Grinch” Kıyafetli Polis Uyuşturucu Çetesini Çökertti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 23:53

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Peru polisi, yaratıcı yöntemlerle suçla mücadelede dikkat çeken bir operasyona imza attı. Lima’da düzenlenen baskında, özel birim ajanlarından biri ünlü 'Grinch - Noel Hırsızı' karakteri gibi giyinerek uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı. Ülkenin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon, 'Yeşil Ekip' adı verilen ve ağırlıklı olarak hırsızlık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele eden özel polis birimi tarafından gerçekleştirildi.

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Operasyonun bir parçası olarak, bir polis memuru Grinch kostümü giyerek uyuşturucu satıcılarının bulunduğu eve baskın düzenledi.

Operasyonun bir parçası olarak, bir polis memuru Grinch kostümü giyerek uyuşturucu satıcılarının bulunduğu eve baskın düzenledi.

Bakanlık tarafından yayınlanan videoda, Noel Baba kıyafetli Grinch'in, evin kapısını çekiçle kırarak içeri girdiği ve suçluları etkisiz hale getirdiği anlar görüldü.

Bakanlık tarafından yayınlanan videoda, Noel Baba kıyafetli Grinch'in, evin kapısını çekiçle kırarak içeri girdiği ve suçluları etkisiz hale getirdiği anlar görüldü.

Operasyona katılan polislerden biri, “Bizim Grinch’imiz iyidir, Noel’i sever ama topluma zarar veren suçlulara karşı düşmandır,” açıklamasıyla operasyonun mesajını vurguladı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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