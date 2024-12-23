onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gökçeada’da Balıkçı İlker Özdemir’in Oltasına 1 Ton Ağırlığında Ay Balığı Takıldı!

Gökçeada’da Balıkçı İlker Özdemir’in Oltasına 1 Ton Ağırlığında Ay Balığı Takıldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 21:33

İçerik Devam Ediyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutarak dikkat çeken balıkçı İlker Özdemir, bu kez oltasına dev bir ay balığı takarak şaşkınlık yarattı. Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçılık yapan Özdemir, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda bir ay balığı ile karşılaştı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/canakkale-habe...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Ege Denizi’nde balık avlamak için arkadaşıyla teknesiyle denize açılan İlker Özdemir, parakete takımlarını denize bıraktıktan bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Takımı çekerken, denizin içinde dev bir balığın olduğunu fark etti.

Kuzey Ege Denizi’nde balık avlamak için arkadaşıyla teknesiyle denize açılan İlker Özdemir, parakete takımlarını denize bıraktıktan bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Takımı çekerken, denizin içinde dev bir balığın olduğunu fark etti.

Yüzeye yaklaşan balığın, dev bir ay balığı olduğunu gören balıkçılar şaşkına döndü. Ancak balık, oltadan kurtulmayı başararak doğal ortamına geri döndü.

Yüzeye yaklaşan balığın, dev bir ay balığı olduğunu gören balıkçılar şaşkına döndü. Ancak balık, oltadan kurtulmayı başararak doğal ortamına geri döndü.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın