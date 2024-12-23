Gökçeada’da Balıkçı İlker Özdemir’in Oltasına 1 Ton Ağırlığında Ay Balığı Takıldı!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutarak dikkat çeken balıkçı İlker Özdemir, bu kez oltasına dev bir ay balığı takarak şaşkınlık yarattı. Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçılık yapan Özdemir, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda bir ay balığı ile karşılaştı.