Gökçeada’da Balıkçı İlker Özdemir’in Oltasına 1 Ton Ağırlığında Ay Balığı Takıldı!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/canakkale-habe...
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutarak dikkat çeken balıkçı İlker Özdemir, bu kez oltasına dev bir ay balığı takarak şaşkınlık yarattı. Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçılık yapan Özdemir, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda bir ay balığı ile karşılaştı.
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Kuzey Ege Denizi’nde balık avlamak için arkadaşıyla teknesiyle denize açılan İlker Özdemir, parakete takımlarını denize bıraktıktan bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Takımı çekerken, denizin içinde dev bir balığın olduğunu fark etti.
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Yüzeye yaklaşan balığın, dev bir ay balığı olduğunu gören balıkçılar şaşkına döndü. Ancak balık, oltadan kurtulmayı başararak doğal ortamına geri döndü.
O anlar👇📹
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